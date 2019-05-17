В Энгельсском районе мужчина застрелил себя, чтобы не попасть в полицию
В отношении 53-летнего жителя Энгельсского района завели уголовное дело за убийство.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, по версии следствия, вечером 27 апреля 2019 года трое мужчин беседовали во дворе частного дома поселка Новопушкинское.
К ним подошел пьяный 56-летний односельчанин, решивший разобраться с гражданином, который его обидел и обязательно должен быть именно там.
Он приблизился к компании, достал обрез и начал проговаривать свои обиды, после чего послышался смертельный выстрел в 53-летнего мужчину и ранения в его 49-летних друзей. Их госпитализировали.
Злоумышленника нашли в заброшенном сарае. Когда полиция стала подходить туда, он выстрелил в себя и умер.
Сейчас проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, назначено значительное число различных экспертиз.
Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU