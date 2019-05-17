В Энгельсском районе мужчина застрелил себя, чтобы не попасть в полицию

СЕГОДНЯ 09:55 2019-05-17T10:11:18+03:00

До этого он убил человека и ранил двоих мужчин

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В отношении 53-летнего жителя Энгельсского района завели уголовное дело за убийство.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, по версии следствия, вечером 27 апреля 2019 года трое мужчин беседовали во дворе частного дома поселка Новопушкинское.

К ним подошел пьяный 56-летний односельчанин, решивший разобраться с гражданином, который его обидел и обязательно должен быть именно там.

Он приблизился к компании, достал обрез и начал проговаривать свои обиды, после чего послышался смертельный выстрел в 53-летнего мужчину и ранения в его 49-летних друзей. Их госпитализировали.

Злоумышленника нашли в заброшенном сарае. Когда полиция стала подходить туда, он выстрелил в себя и умер.

Сейчас проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, назначено значительное число различных экспертиз.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU