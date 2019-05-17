Саратовский Росприроднадзор взыскал с фирмы по добыче камня 30,7 млн рублей

СЕГОДНЯ 09:51 2019-05-17T09:51:35+03:00

ОАО «Ивантеевский каменный карьер» пользовался недрами без лицензии и нанес им вред

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Арбитражный суд Саратовской области рассмотрел дело Росприроднадзора по Саратовской области к ОАО «Ивантеевский каменный карьер». Истец просил взыскать с компании 30,7 млн рублей за незаконную добычу карбонатных пород.

- В 2015 году фирма добыла 274,34 кубометра строительного камня за пределами лицензионного участка. За это ей выписали постановление о назначении административного наказания за пользование недрами без лицензии, которое ОАО безрезультатно пыталось обжаловать, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Арбитража.

Росприроднадзор в декабре 2017 года предложил Ивантеевскому каменному карьеру добровольно оплатить ущерб в течение 30 дней. Компания в ответ на это попросило продлить срок рассмотрения претензии до апреля 2018, так как она подготавливает проект восстановительных работ и смету по возмещению вреда недрам.

Однако ответчик до сих пор никак не возместил ущерб, из-за этого Росприроднадзор и обратился в Арбитражный суд области.

Стоит отметить, что в этом суде также находится дело о банкротстве ОАО «Ивантеевский каменный карьер», которое было принято 19 июля 2018 — через какое-то время после иска от ведомства.

Суд пришел к выводу, что компания по добыче камня все же нанесла ущерб недрам и взыскал с ОАО всю заявленную сумму.

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ИСТОЧНИК KP.RU