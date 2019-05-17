2019-05-17T10:06:19+03:00
Общество

В Красноармейском районе отремонтировали две дороги

Это случилось после вмешательства прокуратуры
Дарья Вострикова
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Красноармейская межрайонная прокуратура выявила нарушения исполнения законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения при ремонте и содержании автомобильных дорог в райцентре.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном надзорном ведомстве, дороги на улицах Телеграфная и 1 Мая разбиты. Из-за этого там не могли проехать машины.

После внесенного в адрес главы района представления трассы отремонтировали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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