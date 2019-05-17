В Саратове полиция штурмом взяла офис фирмы по обналичке денег
Полиция взяла штурмом офис фирмы по обналичке.
В Саратовской области ГУ МВД возбудило уголовное дело по факту обналичивания денежных средств.
Как сообщили «КП-Саратов» в полиции, преступную группу задержали в феврале. Офис организации пришлось брать штурмом, так как злоумышленники в это время пытались избавиться от улик.
В помещении были обнаружены более 200 печатей, ключи от «клиент-банка», компьютеры, бухгалтерская документация.
- Злоумышленники создали свыше 100 юридических лиц, на счета которых поступали денежные средства. Позже они обналичивались и за вычетом комиссии возвращались плательщикам, — рассказали в ГУ МВД.
В общей сложности подозреваемые обналичили около 1 млрд рублей, а их прибыль составила 9 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU