В Саратове полиция штурмом взяла офис фирмы по обналичке денег

СЕГОДНЯ 09:19 2019-05-17T09:22:43+03:00

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В Саратовской области ГУ МВД возбудило уголовное дело по факту обналичивания денежных средств.

Как сообщили «КП-Саратов» в полиции, преступную группу задержали в феврале. Офис организации пришлось брать штурмом, так как злоумышленники в это время пытались избавиться от улик.

В помещении были обнаружены более 200 печатей, ключи от «клиент-банка», компьютеры, бухгалтерская документация.

- Злоумышленники создали свыше 100 юридических лиц, на счета которых поступали денежные средства. Позже они обналичивались и за вычетом комиссии возвращались плательщикам, — рассказали в ГУ МВД.

В общей сложности подозреваемые обналичили около 1 млрд рублей, а их прибыль составила 9 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU