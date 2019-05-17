В Энгельсе два рецидивиста избили парня в подъезде ради телефона

СЕГОДНЯ 09:11 2019-05-17T09:20:26+03:00

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Вчера, 16 мая, полиция Энгельсского района раскрыла грабеж в отношении 31-летнего гражданина.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 25 апреля неизвестные напали на него в подъезде дома на улице 148 Черниговской Дивизии и отобрали телефон Samsung.

По подозрению в краже задержали 36 и 23-летнего рецидивистов, которые продали гаджет.

На них завели уголовное дело, отпустив под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU