В Энгельсе два рецидивиста избили парня в подъезде ради телефона
Их задержали
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Вчера, 16 мая, полиция Энгельсского района раскрыла грабеж в отношении 31-летнего гражданина.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 25 апреля неизвестные напали на него в подъезде дома на улице 148 Черниговской Дивизии и отобрали телефон Samsung.
По подозрению в краже задержали 36 и 23-летнего рецидивистов, которые продали гаджет.
На них завели уголовное дело, отпустив под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU