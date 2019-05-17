2019-05-17T09:20:26+03:00
Происшествия

В Энгельсе два рецидивиста избили парня в подъезде ради телефона

Их задержали
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Вчера, 16 мая, полиция Энгельсского района раскрыла грабеж в отношении 31-летнего гражданина.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 25 апреля неизвестные напали на него в подъезде дома на улице 148 Черниговской Дивизии и отобрали телефон Samsung.

По подозрению в краже задержали 36 и 23-летнего рецидивистов, которые продали гаджет.

На них завели уголовное дело, отпустив под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24