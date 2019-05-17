У жительницы Советского района угнали велосипед

СЕГОДНЯ 09:08 2019-05-17T09:15:16+03:00

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Полиция Советского района вчера, 16 мая, раскрыла кражу велосипеда у 38-летней женщины.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 9 мая гражданка явилась в отдел и сообщила, что ночью кто-то угнал ее велосипед Eurotex стоимостью 7 тыс. рублей из подъезда дома.

Предполагаемого преступника задержали и завели на него уголовное дело, изъяв похищенное.

Им оказался 26-летний рецидивист.

ИСТОЧНИК KP.RU