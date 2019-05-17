В центре Саратова рецидивист обманом забрал iPhone и потерял его
Мужчину задержали
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Вчера, 16 мая, полиция Фрунзенского района раскрыла мошенничество в отношении 18-летнего юноши.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 10 апреля в 21:00 парень гулял по проспекту Кирова. Он встретил незнакомца, который выманил у него iPhone 7 стоимостью 41 тыс. рублей.
По подозрению в преступлении задержали 39-летнего рецидивиста и завели на него уголовное дело.
Мужчина признался, что взял гаджет, а потом его потерял.
ИСТОЧНИК KP.RU