Энгельсские автобусы поменяют маршруты

СЕГОДНЯ 09:05 2019-05-17T09:12:07+03:00

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В Энгельсе Саратовской области меняются маршруты городских автобусов.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации Энгельса, это связано с ремонтом дорог.

Участки по улице Пушкина от Персидского до Телеграфной и по улице Телеграфная от Пушкина до площади Свободы, 1 будут перекрыты до 7 июня. Там также запрещена парковка.

Автобусы маршрутов №№1, 2, 3, 4, 5, 10, 10А, 21, 22, 23, 27, 32, 81, 206, 208, 208А, 208Б, 208З, 209, 252, 267, 267А, 268, 268Г, 269А, 278, 278П, 278К, 280А, 326, 326А, 326К, 364, 280А, 294А, 416А, 204, которые заезжают на остановку «Ярмарка», теперь будут стоять у ТЦ «Покровск» на улице Нестерова.

ИСТОЧНИК KP.RU