Житель Аркадака сломал дверь ради разврата с чужой женой

СЕГОДНЯ 09:01 2019-05-17T09:11:26+03:00

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Завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего жителя Аркадака, обвиняемого в незаконном проникновении в жилище, краже, приобретении и хранении наркотиков и надругательстве над женщиной.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном СК, 6 февраля 2019 года 30-летний мужчина приехал в поселок Турки, чтобы попасть в гости к маме. На следующий день он возвращался пьяным от друзей и захотел женской любви.

Для этого злоумышленник пришел к одному из домов, стукнул по двери так, чтобы она открылась, и вошел внутрь.

Он увидел 54-летнюю хозяйку жилища, которая спала со своим сожителем и потребовал любви.

Та ответила отказом, на что гость избил и надругался над ней, забрал три телефона и ушел.

Женщина обратилась в полицию.

Кроме того, выяснилось, что с января по 14 февраля 2019 года мужчина хранил у себя коноплю.

Уголовное дело в отношении него направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU