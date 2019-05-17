Полиция Базарного Карабулака спустя три года раскрыла кражу из магазина

СЕГОДНЯ 08:49 2019-05-17T08:56:01+03:00

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Вчера, 16 мая, полиция Базарно-Карабулакского района раскрыла кражу из местного магазина.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, по словам 52-летней гражданки, в ночь с 8 на 9 августа 2016 года кто-то сломал дверь магазина ее 29-летнего сына на улице Ленина села Старые Бурасы.

Оттуда пропали сигареты марки Bond и LM, 3-4 бутылки пива и 500 рублей.

По подозрению в краже задержан 20-летний рецидивист, на которого завели уголовное дело и отправили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU