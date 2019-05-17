Саратовцев приглашают посмотреть на рубку шашкой

СЕГОДНЯ 08:48 2019-05-17T08:52:06+03:00

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В Саратовской области пройдет «Казачий вар».

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве внутренней политики и общественных отношений, участие в фестивале примут жители Волгограда, Самары, Пензы, Ульяновска, Саранска. Всего ожидается около тысячи гостей.

Будут организованы зрелищные мероприятия: состязания по метанию ножей, разборке-сборке автомата, различным видам боя — бои на резиновых ножах, бои за шапку, бои на мешках, борьба на поясах, джигитовка, рубка и фланкировка шашкой, казачьи песнопения и переплясы.

Будет работать полевая кухня.

«Казачий вар» пройдет 19 мая, в воскресенье, на открытой площадке по дороге Саратов — поселок Соколовый — поселок Красный Октябрь. Организаторы уточняют, что это в 200 м от окружной дороги в правой стороне на поляне. На трассе будет установлен указатель. Начало в 10:30.

ИСТОЧНИК KP.RU