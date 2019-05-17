В Заводском районе лоб в лоб столкнулись ВАЗ и иномарка

СЕГОДНЯ 08:33 2019-05-17T08:43:38+03:00

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Вчера, 16 мая, на проспекте Энтузиастов Заводского района Саратове случилось ДТП.

Как рассказал специальный корреспондент «КП-Саратов», дорогу не поделили Hyundai Solaris и ВАЗ-2112.

По предварительным данным, водитель «двенадцатой» выехал на встречную полосу и врезался в машину. После этого он попытался покинуть место аварии, но его задержали очевидцы.

Прибывшие медики госпитализировали мужчину, который был за рулем иномарки.

На месте работали бригада «скорой помощи» и дорожные инспекторы.

ИСТОЧНИК KP.RU