В Заводском районе лоб в лоб столкнулись ВАЗ и иномарка
Виновник аварии был пьян
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Вчера, 16 мая, на проспекте Энтузиастов Заводского района Саратове случилось ДТП.
Как рассказал специальный корреспондент «КП-Саратов», дорогу не поделили Hyundai Solaris и ВАЗ-2112.
По предварительным данным, водитель «двенадцатой» выехал на встречную полосу и врезался в машину. После этого он попытался покинуть место аварии, но его задержали очевидцы.
Прибывшие медики госпитализировали мужчину, который был за рулем иномарки.
На месте работали бригада «скорой помощи» и дорожные инспекторы.
ИСТОЧНИК KP.RU