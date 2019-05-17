В Саратове водитель иномарки уснул за рулем и протаранил фонарь
Мужчину госпитализировали
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На улице Панфилова в Саратове водитель иномарки протаранил фонарный столб.
- Мужчина за рулем Kia ехал в сторону улицы Толстого, когда попал в ДТП, предполагается, что он уснул за рулем, — сообщил «КП-Саратов» специальный корреспондент.
Пострадавшего госпитализировала бригада Центра медицины катастроф. На месте также работала ГИБДД.
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ИСТОЧНИК KP.RU