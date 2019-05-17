Под Саратовом мужчина до смерти забил мать из-за упреков в пьянстве

СЕГОДНЯ 08:00 2019-05-17T08:27:25+03:00

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В Красном Куте Саратовской области 59-летнего мужчину признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью своей матери, что повлекло ее гибель.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, преступление было совершено 21 декабря 2018 года.

Пьяный мужчина находился у себя дома и поссорился с матерью. 80-летняя женщина упрекала его в том, что он пьянствует и ведет аморальный образ жизни.

В ответ на это мужчина не менее шести раз ударил мать кулаком по голове и один раз — по телу. После этого женщина скончалась.

Утром мужчина обнаружил труп матери и вызвал медиков и полицию.

Свою вину гражданин не признал, однако суд счел доказательства достаточными и приговорил его к 8,5 года в колонии строгого режима, а также году ограничения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU