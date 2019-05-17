Под Саратовом мужчина до смерти забил мать из-за упреков в пьянстве
В Красном Куте Саратовской области 59-летнего мужчину признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью своей матери, что повлекло ее гибель.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, преступление было совершено 21 декабря 2018 года.
Пьяный мужчина находился у себя дома и поссорился с матерью. 80-летняя женщина упрекала его в том, что он пьянствует и ведет аморальный образ жизни.
В ответ на это мужчина не менее шести раз ударил мать кулаком по голове и один раз — по телу. После этого женщина скончалась.
Утром мужчина обнаружил труп матери и вызвал медиков и полицию.
Свою вину гражданин не признал, однако суд счел доказательства достаточными и приговорил его к 8,5 года в колонии строгого режима, а также году ограничения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU