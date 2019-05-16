В Вольске «шестерка» протаранила Volkswagen Tiguan

16 Май 19:22 2019-05-16T19:22:36+03:00

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В Вольске Саратовской области столкнулись автомобили ВАЗ-2106 и Volkswagen Tiguan.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, авария произошла на улице Цементная.

По предварительной версии, водитель «шестерки» выехал на встречную полосу. Там он в лоб столкнулся с иномаркой.

Фотография Саратовской областной службы спасения

Оба водителя получили травмы. Автомобилисту за рулем Volkswagen помощь была оказана на месте. Водителю отечественного авто потребовалась госпитализация.

На месте работают спасатели, медики «Скорой помощи», инспекторы ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU