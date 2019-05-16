В Балакове женщина сидела на козырьке многоэтажки

16 Май 19:16 2019-05-16T19:17:29+03:00

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В Балакове Саратовской области спасатели сняли женщину с козырька дома.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, ЧП произошло на улице Ленина.

44-летняя женщина сидела на козырьке многоэтажного дома. Для помощи ей спасатели приставили лестницу, по которой потерпевшая смогла спуститься.

Фотография Саратовской областной службы спасения

Гражданкой занимается полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU