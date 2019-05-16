В Балакове женщина сидела на козырьке многоэтажки
Спасатели помогли гражданке слезть
Фотография Саратовской областной службы спасения
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В Балакове Саратовской области спасатели сняли женщину с козырька дома.
Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, ЧП произошло на улице Ленина.
44-летняя женщина сидела на козырьке многоэтажного дома. Для помощи ей спасатели приставили лестницу, по которой потерпевшая смогла спуститься.
Фотография Саратовской областной службы спасения
Гражданкой занимается полиция.
ИСТОЧНИК KP.RU