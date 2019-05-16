2019-05-16T19:17:29+03:00
Происшествия

В Балакове женщина сидела на козырьке многоэтажки

Спасатели помогли гражданке слезть
Екатерина Семенова
Поделиться:
Фотография Саратовской областной службы спасенияФотография Саратовской областной службы спасения
Изменить размер текста:

В Балакове Саратовской области спасатели сняли женщину с козырька дома.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, ЧП произошло на улице Ленина.

44-летняя женщина сидела на козырьке многоэтажного дома. Для помощи ей спасатели приставили лестницу, по которой потерпевшая смогла спуститься.

Фотография Саратовской областной службы спасения

Фотография Саратовской областной службы спасения

Гражданкой занимается полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24