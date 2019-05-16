Росгвардейцы нашли у саратовца крупную партию героина для сбыта

16 Май 17:00 2019-05-16T17:00:10+03:00

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В Саратове сотрудники Росгвардии поймали мужчину с крупной партией героина.

- Около 17 часов у дома по улице Азина патрулирующие район росгвардейцы заметили мужчину с сумкой, который при приближении правоохранителей занервничал и попытался скрыться, — сообщили «КП-Саратов» в Управлении.

Гражданина задержали и вызвали на место следователей. Те в присутствии понятых изъяли у него сверток с героином.

Выяснилось, что 39-летний мужчина уже был судим за наркопреступления. В его авто нашли еще несколько пакетиков с наркотиком, а в телефоне — множество адресов закладок, в которых впоследствии в присутствии понятых нашли еще вещества.

Таким образом, общий вес героина составил 20 граммов.

Злоумышленника заключили под стражу и возбудили в отношении него уголовное дело за сбыт наркотиков в крупном размере.

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ИСТОЧНИК KP.RU