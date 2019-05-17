2019-05-17T08:00:48+03:00
Общество

В Саратов не пропустили 20 тонн орехов и сухофруктов

Автомобиль с подкарантинной продукцией отправили в Казахстан
Екатерина Семенова
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В Саратовскую область пытались незаконно ввезти орехи и сухофрукты.

Как сообщили «КП-Саратов» в Россельхознадзоре, подкарантинную продукцию везли из Казахстана.

Автомобиль с 20 тоннами орехов и сухофруктов задержали на границе, на посту в Озинках. Как оказалось, продукция была произведена в Узбекистане, но на упаковке не было маркировки.

Сотрудниками Россельхознадзора составлен протокол, автомобиль с сухофруктами и орехами возвращен в Казахстан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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