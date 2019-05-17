В Саратов не пропустили 20 тонн орехов и сухофруктов
Автомобиль с подкарантинной продукцией отправили в Казахстан
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В Саратовскую область пытались незаконно ввезти орехи и сухофрукты.
Как сообщили «КП-Саратов» в Россельхознадзоре, подкарантинную продукцию везли из Казахстана.
Автомобиль с 20 тоннами орехов и сухофруктов задержали на границе, на посту в Озинках. Как оказалось, продукция была произведена в Узбекистане, но на упаковке не было маркировки.
Сотрудниками Россельхознадзора составлен протокол, автомобиль с сухофруктами и орехами возвращен в Казахстан.
ИСТОЧНИК KP.RU