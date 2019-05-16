В Ершове женщина отдала 100 тыс. рублей за продажу опасного алкоголя

16 Май 16:43 2019-05-16T16:43:46+03:00

Она выплатила долг только после запрета выезжать из РФ и ареста счетов

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В Ершовском районном отделе приставов находилось производство, согласно которому у местной жительницы был неоплаченный уголовный штраф в 100 тыс. рублей.

- Женщину оштрафовали за продажу небезопасного алкоголя, причинившего людям вред, — сообщили «КП-Саратов» в УФССП по Саратовской области.

Гражданка не стала выплачивать вовремя деньги, тогда ей запретили выезжать за пределы РФ и арестовали ее кредитные счета.

После этого должница обратилась в суд, попросив об отсрочке, но ей отказали. Тогда она нашла деньги и полностью выплатила штраф.

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ИСТОЧНИК KP.RU