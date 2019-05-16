В Ершове женщина отдала 100 тыс. рублей за продажу опасного алкоголя
В Ершовском районном отделе приставов находилось производство, согласно которому у местной жительницы был неоплаченный уголовный штраф в 100 тыс. рублей.
- Женщину оштрафовали за продажу небезопасного алкоголя, причинившего людям вред, — сообщили «КП-Саратов» в УФССП по Саратовской области.
Гражданка не стала выплачивать вовремя деньги, тогда ей запретили выезжать за пределы РФ и арестовали ее кредитные счета.
После этого должница обратилась в суд, попросив об отсрочке, но ей отказали. Тогда она нашла деньги и полностью выплатила штраф.
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ИСТОЧНИК KP.RU