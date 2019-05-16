Панков: Володин ставит в приоритет проект о горячем питании в школах

16 Май 16:02 2019-05-16T16:02:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин призвал коллег ускорить внесение проекта о горячем питании в школах. Об этом рассказал депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов».

Напомним, этот вопрос вызвал бурную дискуссию после отчета о работе правительства РФ. Пока документ не внесен в Государственную думу, он находится в правительстве.

- В начале пленарного заседания Володин персонально выслушал членов рабочей группы по закону о горячем, бесплатном детском питании в школах. Пока в начальных классах. Ставит этот законопроект в приоритет. Выслушал информацию представителя правительства. Поставил задачу 22 мая выступить первому зампреду Жукову по данному закону. С указанием графика и виновных в волоките закона. По инициативе фракции «Единая Россия» Неверов этот закон внес в правительство РФ. Уверен, под личным контролем Володина в Думе закон не задержится. А готовы ли регионы за счет денег государства организовать качественное питание? Уже сегодня нужно провести анализ, кто, как и чем кормит наших детей. Знаю, государство, выделяя деньги, ужесточит и контроль. Уже и нужно готовиться к качественному питанию наших детей в наших школах, — отметил Николай Панков.

Следите за «Комсомольской Правдой — Саратов» в Telegram и ВКонтакте, а также предлагайте свои новости

ИСТОЧНИК KP.RU