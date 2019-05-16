В Саратове женщина за убийство свекрови осуждена на 7,5 года
В Кировском районе Саратова осудили 43-летнюю местную жительницу. Ее признали виновной в убийстве по неосторожности своей 70-летней свекрови.
- Злоумышленница проживала в квартире на проспекте 50 лет Октября с сыном, мужем и его матерью. Вечером 2 января женщины были дома одни и старушка пошла в туалет, но по пути потеряла равновесие и упала в коридоре. Сноха разозлилась, что пенсионерка не сходила в биотуалет, находившийся рядом с кроватью и начала бить ее руками и ногами по голове и телу, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.
Когда женщина успокоилась, то подняла потерпевшую, переодела и положила на кровать, но «скорую» вызывать не стала. Она это сделала только когда старушке стало плохо — 11 января.
Медики констатировали смерть и сообщили в полицию.
Судмедэкспертиза установила, что пенсионерка умерла из-за тупой сочетанной травмы тела, ушибов и кровоизлияния головного мозга.
Злоумышленница признала свою вину. Ее приговорили к семи годам и шести месяцам колонии общего режима.
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ИСТОЧНИК KP.RU