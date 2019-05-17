Пятница в Саратовской области пройдет без дождей

СЕГОДНЯ 06:01 2019-05-17T06:01:36+03:00

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В Саратовской области в пятницу, 17 апреля, ожидается переменная облачность без существенных осадков.

- Ветер — северо-восточный, 5-10 м/с. Возможны порывы до 17 м/с, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона.

Температура днем — от 16 до 21 градуса, в южной половине области до +24 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU