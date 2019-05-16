Ночью саратовцев ждут дожди с грозой

16 Май 14:46 2019-05-16T14:46:39+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратовской области предстоящей ночью 17 апреля ожидается небольшой и умеренный дождь, в некоторых местах ливни.

- Также возможна гроза и град. Ветер подует с северо-востока со скоростью 5-10 м/с. При грозе порывы могут дойти до 20 м/с, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона.

Температура в темное время суток не поднимется выше +16, а где-то упадет и до +7 градусов.

Следите за «Комсомольской Правдой — Саратов» в Telegram и ВКонтакте, а также предлагайте свои новости

ИСТОЧНИК KP.RU