2019-05-16T14:46:39+03:00
Общество

Ночью саратовцев ждут дожди с грозой

Температура опустится до +16
Ольга Муравлёва
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В Саратовской области предстоящей ночью 17 апреля ожидается небольшой и умеренный дождь, в некоторых местах ливни.

- Также возможна гроза и град. Ветер подует с северо-востока со скоростью 5-10 м/с. При грозе порывы могут дойти до 20 м/с, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона.

Температура в темное время суток не поднимется выше +16, а где-то упадет и до +7 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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