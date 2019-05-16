Ночью саратовцев ждут дожди с грозой
Температура опустится до +16
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В Саратовской области предстоящей ночью 17 апреля ожидается небольшой и умеренный дождь, в некоторых местах ливни.
- Также возможна гроза и град. Ветер подует с северо-востока со скоростью 5-10 м/с. При грозе порывы могут дойти до 20 м/с, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона.
Температура в темное время суток не поднимется выше +16, а где-то упадет и до +7 градусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU