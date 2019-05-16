Под Саратовом бабушка пыталась сама вылечить обварившуюся внучку

16 Май 14:20 2019-05-16T14:25:37+03:00

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Вынесен приговор 51-летней жительнице Ершова Саратовской области, по вине которой погибла внучка.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, женщина признана виновной в причинении смерти по неосторожности.

Трагедия случилась в селе Чапаевка 21 февраля. Во время расследования было установлено, что мать привела детей к свекрови, которая проживает в том же селе. Вечером бабушка поставила на электрическую плитку кастрюлю с водой. Причем та была расположена на табурете в жилой комнате.

Внучка 2017 года рождения опрокинула на себя кипяток, ошпарив туловище и ноги. Бабушка не обратилась к врачам, а попыталась помочь самостоятельно. Однако лечение не удалось — 23 февраля девочке стало хуже, и приехавший по вызову фельдшер констатировал смерть ребенка.

В суде бабушка полностью признала вину и была приговорена к полугоду ограничения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU