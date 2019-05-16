Объявлено голосование на титул «Мисс КП-Саратов»
«Комсомольская правда» — Саратов» опубликовала в своей группе в соцсети «ВКонтакте» голосование в конкурсе «Мисс КП-Саратов».
Напомним, издательский дом «Волга-Медиа» решил возродить этот конкурс совместно с фотостудией «Белая дверь».
Двух победительниц ждут бесплатная фотосессия и размещение портрета на обложке саратовского выпуска газеты, а также направление портрета в Москву, где его возможно разместят в федеральной «Комсомолке».
Проголосовать за понравившуюся участницу можно в закрепленной записи в группе «Комсомольская правда Саратов».
«КП-Саратов» выражает благодарность за поддержку нашему партнеру, основателю фотостудии «Белая дверь» Игорю Соловьеву (за творчеством которого можно также следить в Instagram).
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ИСТОЧНИК KP.RU