Объявлено голосование на титул «Мисс КП-Саратов»

16 Май 14:20 2019-05-16T14:20:12+03:00

«Комсомолка» ищет саратовских красавиц для участия в фотосессии Фото: Екатерина Семенова

Победительниц ждут фотосессия и размещение портрета на обложке саратовского выпуска газеты

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«Комсомольская правда» — Саратов» опубликовала в своей группе в соцсети «ВКонтакте» голосование в конкурсе «Мисс КП-Саратов».

Напомним, издательский дом «Волга-Медиа» решил возродить этот конкурс совместно с фотостудией «Белая дверь».

Двух победительниц ждут бесплатная фотосессия и размещение портрета на обложке саратовского выпуска газеты, а также направление портрета в Москву, где его возможно разместят в федеральной «Комсомолке».

Проголосовать за понравившуюся участницу можно в закрепленной записи в группе «Комсомольская правда Саратов».

«КП-Саратов» выражает благодарность за поддержку нашему партнеру, основателю фотостудии «Белая дверь» Игорю Соловьеву (за творчеством которого можно также следить в Instagram).

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ИСТОЧНИК KP.RU