Саратовскую предпринимательницу оштрафовали за продажу одежды с «Барбоскиными»

16 Май 13:57 2019-05-16T13:57:35+03:00

Женщина продала футболку за 180 рублей, а теперь должна отдать 55 тыс.

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Арбитражный суд Саратовской области оштрафовал ИП Плохову Наталью Владиславовну из Пугачева за использование товарного знака «Барбоскины» на своей продукции.

- С иском обратилось ООО «Студия анимационного кино «Мельница» из Санкт-Петербурга. Компания требовала за шесть своих товарных знаков и изображений «Дружок», «Гена», «Малыш», «Роза» и «Лиза» по 5 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Арбитража.

Выяснилось, что 30 апреля в 2017 году в торговой точке детской одежды в ТЦ «Пассаж» в Пугачеве предпринимательница продала футболку с рисунком «Барбоскины» с признаками контрафакта за 180 рублей.

Чтобы подтвердить покупку и обратиться в суд, покупатель предоставил оригинал чека, сам товар и диск с видеозаписью, на которой видно, что продает женщина.

Как рассказали в Арбитражном суде, товар сходен до степени смешения с изображениями указанных персонажей, а также товарными знаками, принадлежащими анимационной студии. Согласно Гражданскому кодексу РФ, использовать товарный знак может только его правообладатель.

Суд пришел к выводу о полном возмещении ущерба истцу и 22 апреля обязал Плохову Наталью отдать в общей сумме 55 тыс. рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU