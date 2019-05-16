Для решения проблем обманутых дольщиков Саратову выделены федеральные земли

16 Май 13:21 2019-05-16T13:56:55+03:00

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В распоряжение Саратовской области переданы федеральные земли, которые будут использованы для решения проблем обманутых дольщиков.

Как сообщили «КП-Саратов» в госкомпании «ДОМ.РФ», речь идет об участке на улице Братьев Никитиных в Новосоколовогорском поселке. Общая его площадь составляет 1,14 гектара.

Решение о выделении земли было озвучено на заседании правительственной комиссии по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации.

Участки были выделены по ходатайству губернатора Валерия Радаева.

ИСТОЧНИК KP.RU