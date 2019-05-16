В центре Саратова из колодца бьет канализационный фонтан
На месте работают коммунальные службы
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В центре Саратова случилась коммунальная авария — прорвало трубу. Из колодца бьет канализационный фонтан.
Как сообщил «КП-Саратов» корреспондент, инцидент произошел недалеко от пересечения улиц Радищева и Соборная. Сейчас по этим улицам текут стоки.
На месте работают коммунальные службы, устраняющие аварию.
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ИСТОЧНИК KP.RU