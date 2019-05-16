2019-05-16T13:12:12+03:00
Происшествия

В центре Саратова из колодца бьет канализационный фонтан

На месте работают коммунальные службы
Ольга Муравлёва
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В центре Саратова случилась коммунальная авария — прорвало трубу. Из колодца бьет канализационный фонтан.

Как сообщил «КП-Саратов» корреспондент, инцидент произошел недалеко от пересечения улиц Радищева и Соборная. Сейчас по этим улицам текут стоки.

На месте работают коммунальные службы, устраняющие аварию.

Следите за «Комсомольской Правдой — Саратов» в Telegram и ВКонтакте, а также предлагайте свои новости

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24