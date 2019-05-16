Саратовец украл 84 кг металла и получил штраф
Сумма ущерба составила более 5 тыс. рублей
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Суд признал 36-летнего саратовца виновным в воровстве.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, 19 марта 2019 года пьяный мужчина увидел фрагменты металлических конструкций на 5-Соколовогорском проезде.
Рядом с имуществом никого не было, поэтому гражданин забрал найденное себе.
Сумма ущерба составила более 5 тыс. рублей.
За это мужчину обязали выплатить штраф в 8 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU