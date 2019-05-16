Панков: В Саратове начала решаться вечная проблема дорог

16 Май 12:38 2019-05-16T12:38:18+03:00

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Депутат Государственной думы России Николай Панков опубликовал в телеграм-канале «Пара слов» очередной пост.

- Вечная проблема дорог начала решаться в Саратове. Многое еще предстоит сделать. Признаемся честно, улучшение есть. Одна из проблем — банкротство городского дорожного предприятия. По просьбе мэра Саратова Исаева спасаем муниципальное предприятие «Городские дороги плюс». Напомню, оно является социально значимым для города, поскольку занимается его благоустройством. Это и рабочие места, и налоги. В силу ряда причин образовался серьезный долг перед кредиторами и Федеральной налоговой службой, которые признали МУП банкротом. Администрация Саратова просит сделать рассрочку долга на три года. Таким образом, предприятие будет продолжать работать, интересы Саратова и его жителей не пострадают. Считаю, что это оптимальное и грамотное решение, абсолютно в рамках закона.

Вышел на федеральную налоговую службу с просьбой сохранить предприятие, трудовой коллектив. Там пошли навстречу, дальше дело за городской властью. Здесь же добавлю: хотелось знать, что привело к банкротству? Насколько улучшится качество дорог? Будут ли применяться новые технологии? Если это рабочие места, хотелось бы привлекать к работам большее количество граждан из России. Соответственно, увеличивать заработную плату, социальные гарантии. Так быть не должно, стоимость дорог увеличивается, а зарплата низкая, — написал Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU