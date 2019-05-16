Валерий Газзаев: Стоит важная задача — заниматься молодежью и детьми

16 Май 12:26 2019-05-16T12:41:16+03:00

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Депутат Государственной думы России Валерий Газзаев на медиафоруме ОНФ, который проходит в Сочи, пообщался с корреспондентом «КП-Саратов».

В команду «Уличный красава» в конце прошлого года по итогам соревнований вошли два представителя Саратовской области: из Вольска и Мокроуса.

Известный футболист и тренер Валерий Газзаев, который также обучает команду «Уличный красава», считает, что даже если юные спортсмены и не добьются громкого успеха в футболе, то все равно станут здоровыми людьми, занимающимися спортом.

- Представляете, какой идет отбор, конкуренция. Даже в организованном футболе детско-юношеской команды, если один или два становятся звездами — это большой успех, — уверен Валерий Газзаев.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/709103" frameborder="0"></iframe> Валерий Газзаев об уличном футболе.

Он заявил, что сейчас в России стоит важная задача — заняться детьми и молодежью.

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В рамках форума ОНФ на стадионе «Фишт» состоялся товарищеский матч между командами «Уличный красава» и футбольного клуба «Сочи».

ИСТОЧНИК KP.RU