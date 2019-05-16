Валерий Газзаев: Стоит важная задача — заниматься молодежью и детьми
Депутат Государственной думы России Валерий Газзаев на медиафоруме ОНФ, который проходит в Сочи, пообщался с корреспондентом «КП-Саратов».
В команду «Уличный красава» в конце прошлого года по итогам соревнований вошли два представителя Саратовской области: из Вольска и Мокроуса.
Известный футболист и тренер Валерий Газзаев, который также обучает команду «Уличный красава», считает, что даже если юные спортсмены и не добьются громкого успеха в футболе, то все равно станут здоровыми людьми, занимающимися спортом.
- Представляете, какой идет отбор, конкуренция. Даже в организованном футболе детско-юношеской команды, если один или два становятся звездами — это большой успех, — уверен Валерий Газзаев.
Валерий Газзаев об уличном футболе.
Он заявил, что сейчас в России стоит важная задача — заняться детьми и молодежью.
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В рамках форума ОНФ на стадионе «Фишт» состоялся товарищеский матч между командами «Уличный красава» и футбольного клуба «Сочи».
ИСТОЧНИК KP.RU