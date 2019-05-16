В Саратове на «Ночь музеев» пустят бесплатные автобусы

16 Май 11:37 2019-05-16T11:59:57+03:00

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В «Ночь музеев», которая пройдет 18 мая в Саратове, для горожан организуют бесплатные экскурсионные автобусы.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, они будут ходить с 18:00 до 23:00 через каждые 30 минут по маршруту: Саратовский государственный художественный музей имени А. Н. Радищева — Исторический парк «Россия – Моя история» — Государственный музей К. А. Федина — музей-усадьба Н. Г. Чернышевского — Саратовский областной музей краеведения.

Во время пути гражданам расскажут об истории города.

ИСТОЧНИК KP.RU