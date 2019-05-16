В Саратове четырех водителей могут оштрафовать за парковку на газоне

16 Май 11:35 2019-05-16T11:58:17+03:00

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В Саратове продолжаются еженедельные рейды муниципального контроля.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, за 16 мая обходы с участием сотрудников полиции Фрунзенского и Кировского отделов выявили 49 фактов нарушений правил благоустройства.

Из них 19 связаны с проведением земляных работ, два со сбросом мусора в неположенном месте. Четырем водителям возможно придется ответить за парковку на газоне.

Окончательное решение будет принято после получения достаточных сведений.

ИСТОЧНИК KP.RU