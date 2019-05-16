Саратовец приставил нож к горлу мужчины на следующий день после выхода из тюрьмы
Суд отменил ему УДО
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В Красноармейском районе Саратовской области осудили 42-летнего местного жителя. Его признали виновным в угрозе убийством.
- Около 13 час 27 февраля 2019 года в селе Елшанка пьяный мужчина поругался со знакомым и приставил к его шее нож, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре.
А днем ранее, 26 февраля, злоумышленник условно-досрочно освободился. Он отбывал наказание за изготовление и сбыт холодного оружия.
Суд отменил мужчине УДО и приговорил его у девяти месяца в колонии строгого режима.
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ИСТОЧНИК KP.RU