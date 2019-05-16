Похоронная компания в Вольске задолжала 3,3 млн рублей

16 Май 10:41 2019-05-16T10:41:43+03:00

Директор не направил собственнику имущества сведений о признаках разорения

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В Вольске во время проверки о банкротстве выяснилось о долгах похоронного предприятия.

- СМУП «Ритуал» по состоянию на 1 ноября 2018 года задолжало по платежам свыше 3,3 млн рублей, их них 1 млн — по налогам, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области.

Директор предприятия в нарушение закона о банкротстве не направил собственнику имущества сведений о признаках разорения.

Из-за этого прокурор возбудил в отношении руководителя административное дело, а суд дисквалифицировал его на полгода.

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ИСТОЧНИК KP.RU