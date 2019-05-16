Похоронная компания в Вольске задолжала 3,3 млн рублей
Директор не направил собственнику имущества сведений о признаках разорения
Изменить размер текста:
В Вольске во время проверки о банкротстве выяснилось о долгах похоронного предприятия.
- СМУП «Ритуал» по состоянию на 1 ноября 2018 года задолжало по платежам свыше 3,3 млн рублей, их них 1 млн — по налогам, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области.
Директор предприятия в нарушение закона о банкротстве не направил собственнику имущества сведений о признаках разорения.
Из-за этого прокурор возбудил в отношении руководителя административное дело, а суд дисквалифицировал его на полгода.
Следите за «Комсомольской Правдой — Саратов» в Telegram и ВКонтакте, а также предлагайте свои новости
ИСТОЧНИК KP.RU