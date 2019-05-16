Под Саратовом рецидивист залез в чужой дом через окно ради кражи техники
Парня задержали
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Полиция Базарно-Карабулакского района раскрыла кражу техники у 45-летнего мужчины.
Как сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, в ночь с 23 на 24 марта кто-то залез через форточку в его дом в селе Ивановка и унес флеш-карту и ноутбук Asus.
Предполагаемого вора задержали, он во всем признался.
На 20-летнего парня, который уже привлекался к ответственности, завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU