Под Саратовом рецидивист залез в чужой дом через окно ради кражи техники

16 Май 10:28 2019-05-16T10:43:33+03:00

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Полиция Базарно-Карабулакского района раскрыла кражу техники у 45-летнего мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, в ночь с 23 на 24 марта кто-то залез через форточку в его дом в селе Ивановка и унес флеш-карту и ноутбук Asus.

Предполагаемого вора задержали, он во всем признался.

На 20-летнего парня, который уже привлекался к ответственности, завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU