В Саратове двое рецидивистов отобрали у подростка телефон и сдали в ломбард
О происшествии рассказала мать потерпевшего
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Вчера, 15 мая, в отдел полиции Кировского района с заявлением о краже обратилась 38-летняя гражданка.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, по ее словам, вчера неизвестные напали на ее 17-летнего сына и отобрали телефон марки Honor 7a.
Предполагаемых воров в возрасте 27 и 22 лет задержали.
Рецидивисты признались в краже и рассказали, что сдали похищенное в ломбард. На них завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU