В Саратове двое рецидивистов отобрали у подростка телефон и сдали в ломбард

16 Май 10:11 2019-05-16T10:20:53+03:00

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Вчера, 15 мая, в отдел полиции Кировского района с заявлением о краже обратилась 38-летняя гражданка.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, по ее словам, вчера неизвестные напали на ее 17-летнего сына и отобрали телефон марки Honor 7a.

Предполагаемых воров в возрасте 27 и 22 лет задержали.

Рецидивисты признались в краже и рассказали, что сдали похищенное в ломбард. На них завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU