В Саратове украли дорогой фотоаппарат и продали его в десять раз дешевле
Задержаны двое подозреваемых
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Вчера, 15 мая, полиция Октябрьского района нашла воров фотоаппарата Canon cтоимостью 60 тыс. рублей.
Как сообщили «КП-Саратов» в городском ГУВД, 9 мая 40-летний гражданин положил технику на лавку у дома №10\20 по Астраханской улице. Это было последнее место, где он видел свой фотоаппарат.
По подозрению в краже задержаны 49-летний вор с 47-летней подругой. Они признались, что сдали Canon в ломбард за 6 тыс. рублей.
На них завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU