В Саратове украли дорогой фотоаппарат и продали его в десять раз дешевле

16 Май 09:56 2019-05-16T10:02:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Вчера, 15 мая, полиция Октябрьского района нашла воров фотоаппарата Canon cтоимостью 60 тыс. рублей.

Как сообщили «КП-Саратов» в городском ГУВД, 9 мая 40-летний гражданин положил технику на лавку у дома №10\20 по Астраханской улице. Это было последнее место, где он видел свой фотоаппарат.

По подозрению в краже задержаны 49-летний вор с 47-летней подругой. Они признались, что сдали Canon в ломбард за 6 тыс. рублей.

На них завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU