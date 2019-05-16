В Энгельсе рецидивисты отобрали у собутыльника 4 тыс. рублей
Их задержали
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Вчера, 15 мая, полиция Энгельсского района раскрыла грабеж у 46-летнего гражданина.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 11 мая он пил спиртное с 33 и 28-летним рецидивистами у дома №1 на Ленинградской улице.
После пьянки криминальная пара избила знакомого и отобрала у него 4 тыс. рублей.
Предполагаемые грабители задержаны, они во всем признались. У них изъяли 2 тыс. рублей и завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU