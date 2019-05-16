С дачи в Юбилейном бомж-рецидивист украл четыре ящика яблок
В Саратове полиция вчера, 15 мая, нашла подозреваемого в краже из дачного домика в Юбилейном.
- В отдел 65-летняя женщина обратилась 21 октября 2018. Она рассказала, что кто-то выставил окно ее дачи и украл четыре ящика яблок и пять металлических уголков по 2,5 м, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.
Правоохранители возбудили дело и обнаружили, что преступление совершил 59-летний бомж, который уже не раз привлекался и сейчас находится под следствием.
Яблоки и уголки у него не забрали, он продал их на рынке.
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ИСТОЧНИК KP.RU