В Усть-Золихе ликвидировали несанкционированную свалку

16 Май 09:19 2019-05-16T09:29:10+03:00

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Красноармейская межрайонная прокуратура выявила нарушения исполнения законодательства об отходах производства и потребления.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном надзорном ведомстве, на территории Карамышского МО, в 800 м от села Усть-Золиха расположена несанкционированная свалка твердых бытовых отходов размером 40x80 м.

Однако органы местного самоуправления никак не решали эту проблему.

После того, как в суд направили иск, чтобы обязать районную администрацию ликвидировать кучу хлама, она все-таки исчезла.

ИСТОЧНИК KP.RU