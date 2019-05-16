В Усть-Золихе ликвидировали несанкционированную свалку
Проблему решила районная администрация
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Красноармейская межрайонная прокуратура выявила нарушения исполнения законодательства об отходах производства и потребления.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном надзорном ведомстве, на территории Карамышского МО, в 800 м от села Усть-Золиха расположена несанкционированная свалка твердых бытовых отходов размером 40x80 м.
Однако органы местного самоуправления никак не решали эту проблему.
После того, как в суд направили иск, чтобы обязать районную администрацию ликвидировать кучу хлама, она все-таки исчезла.
ИСТОЧНИК KP.RU