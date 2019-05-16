В Энгельсе семь раз судимый бомж унес из чужого дома еду и телефон
Его задержали
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Вчера, 15 мая, полиция Энгельсского района раскрыла кражу у 56-летней гражданки.
Как сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, она пришла в отдел 10 мая и рассказала, что прошлой ночью кто-то залез в квартиру ее дома в поселке Пробуждение и унес оттуда сотовый телефон, деньги и продукты.
Предполагаемого преступника задержали. Семь раз судимый бомж признался в содеянном.
Гаджет у него изъяли, а самого поместили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU