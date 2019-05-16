В Энгельсе семь раз судимый бомж унес из чужого дома еду и телефон

16 Май 09:09 2019-05-16T09:22:45+03:00

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Вчера, 15 мая, полиция Энгельсского района раскрыла кражу у 56-летней гражданки.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, она пришла в отдел 10 мая и рассказала, что прошлой ночью кто-то залез в квартиру ее дома в поселке Пробуждение и унес оттуда сотовый телефон, деньги и продукты.

Предполагаемого преступника задержали. Семь раз судимый бомж признался в содеянном.

Гаджет у него изъяли, а самого поместили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU