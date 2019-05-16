Отключена вода в Кировском и Заводском районах Саратова
Ведутся работы на коммуникациях
Изменить размер текста:
В Саратове утром 16 мая была отключена холодная вода.
Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», работы ведет сторонняя организация.
В связи с этим ориентировочно до 20 часов не будет воды в домах по улицам Волгоградская, Алексеевская, Рябиновская, Украинская, Техническая, Тракторная, Захарова, Аптечная, Курдюмская и других.
Кроме того, для ликвидации аварии на трубопроводе до полуночи отключена вода на улицах Огородная, Миллеровская и Динамовском проезде.
ИСТОЧНИК KP.RU