2019-05-16T09:15:06+03:00
Происшествия

В Вольске двое мужчин, женщина и младенец пострадали в ДТП

Их госпитализировали
Дарья Вострикова
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Вчера, 15 мая, в 13:00 на 53-м км трассы СызраньСаратовВолгоград в Вольском районе 59-летний водитель «Нивы» влетел в ВАЗ-21013 под управлением 35-летнего гражданина.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, виновник аварии не захотел пропускать другую машину.

В результате столкновения водитель «Нивы», 56-летний мужчина, 31-летняя женщина и двухмесячный малыш из салона ВАЗ-21013 госпитализированы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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