Лодочники начнут переезд на базу в Юрише 17 мая

15 Май 20:50 2019-05-16T08:54:32+03:00

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В среду, 15 мая, глава Саратова Михаил Исаев встретился с представителями лодочников.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, они осмотрели место будущей лодочной базы в поселке Юриш. Там состоялся пробный спуск и подъем лодки.

- Давайте начинать переезд. Освещение уже смонтировано, — заявил Исаев.

Он пообещал помочь с перевозками, которые должны начаться 17 мая.

Координатор Общества владельцев маломерных судов и Саратовской региональной правозащитной общественной организации Татьяна Сизова считает, что, когда владельцы лодок переедут, каждый сможет обустроить место под свои пожелания.

ИСТОЧНИК KP.RU