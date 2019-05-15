Лодочники начнут переезд на базу в Юрише 17 мая
Там состоялся пробный спуск лодки
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В среду, 15 мая, глава Саратова Михаил Исаев встретился с представителями лодочников.
Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, они осмотрели место будущей лодочной базы в поселке Юриш. Там состоялся пробный спуск и подъем лодки.
- Давайте начинать переезд. Освещение уже смонтировано, — заявил Исаев.
Он пообещал помочь с перевозками, которые должны начаться 17 мая.
Координатор Общества владельцев маломерных судов и Саратовской региональной правозащитной общественной организации Татьяна Сизова считает, что, когда владельцы лодок переедут, каждый сможет обустроить место под свои пожелания.
ИСТОЧНИК KP.RU