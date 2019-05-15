В Саратове ожидается шторм

15 Май 17:14 2019-05-16T08:52:54+03:00

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Метеорологи предупреждают саратовцев о сильном ветре.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном Гидрометцентре, ночью и завтра днем, 16 мая, ожидается гроза и шквалистое усиление ветра.

Скорость северо-западного ветра при порывах составит до 24 м/с. По шкале Бофорта, скорость 20-24,4 м/с классифицируется как шторм. Это может привести к срыву крыш.

При этом вероятны ливни с градом 15 и более мм.

ИСТОЧНИК KP.RU