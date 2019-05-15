В Саратове ожидается шторм
Скорость ветра составит 24 м/с при грозах
В Саратове возможен штормФото: Екатерина Семенова
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Метеорологи предупреждают саратовцев о сильном ветре.
Как сообщили «КП-Саратов» в областном Гидрометцентре, ночью и завтра днем, 16 мая, ожидается гроза и шквалистое усиление ветра.
Скорость северо-западного ветра при порывах составит до 24 м/с. По шкале Бофорта, скорость 20-24,4 м/с классифицируется как шторм. Это может привести к срыву крыш.
При этом вероятны ливни с градом 15 и более мм.
ИСТОЧНИК KP.RU