Саратовцам напомнили о мышиной лихорадке

15 Май 16:52 2019-05-16T08:49:18+03:00

От этого заболевания можно истечь кровью

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Жителям Саратовской области напомнили, что даже отдых на даче, в лесу или на своих участках может привести к беде.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, во время этого можно заразиться геморрагической лихорадкой с почечным синдромом. Еще ее называют мышиной.

Подцепить болезнь можно воздушно-пылевым способом, а также при контакте с грязными руками и инфицированными предметами.

В начале лихорадка проявляет себя температурой, недомоганием, сильной головной болью, нарушением мочеиспускания, болью в пояснице.

При обнаружении этих признаков нужно тут же идти к врачу, ведь если этого не сделать, можно ожидать развития хронических заболеваний почек, массивных кровотечений, пневмонии, менингоэнцефалита и многих других последствий.

Чтобы защитить себя, лучше не пускать грызунов в те места, где вы можете находиться, убирать помещения и тщательно мыть все продукты.

ИСТОЧНИК KP.RU