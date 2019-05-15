В Балакове бизнесмена оштрафовали на 1 млн рублей за попытку подкупить власть

15 Май 16:42 2019-05-16T08:44:42+03:00

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Прокуратура Балакова выявила нарушения соблюдения законодательства о противодействии коррупции.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном надзорном ведомстве, учредитель и директор ООО «Ахилес» предложил начальнику отдела — старшему судебному приставу установить в здании районного суда кондиционеры и оргтехнику взамен на прекращения исполнительных производств в отношении организации.

От такого предложения страж порядка отказался и сообщил в полицию.

В отношении ООО «Ахилес» завели административное дело.

По решению суда общество оштрафовано на 1 млн рублей. Также арестовали его имущество.

ИСТОЧНИК KP.RU