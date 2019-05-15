В Балакове бизнесмена оштрафовали на 1 млн рублей за попытку подкупить власть
Он предложил старшему судебному приставу кондиционеры
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Прокуратура Балакова выявила нарушения соблюдения законодательства о противодействии коррупции.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном надзорном ведомстве, учредитель и директор ООО «Ахилес» предложил начальнику отдела — старшему судебному приставу установить в здании районного суда кондиционеры и оргтехнику взамен на прекращения исполнительных производств в отношении организации.
От такого предложения страж порядка отказался и сообщил в полицию.
В отношении ООО «Ахилес» завели административное дело.
По решению суда общество оштрафовано на 1 млн рублей. Также арестовали его имущество.
ИСТОЧНИК KP.RU