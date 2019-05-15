Панков: Благотворительность — это состояние души

15 Май 16:39 2019-05-16T08:43:17+03:00

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Депутат Государственной думы России Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» опубликовал очередной пост.

- Уж сколько говорилось на тему благотворительных проектов спикера Госдумы! Знаю, он ими занимался еще с института. Это его личные убеждения: помогать гражданам, защищая людей, решая их проблемы. Не беру вопросы больших строек и объектов, все начинается с малых дел. А сколько этих дел, и больших и малых, он не афиширует.

Языком болтают о каких-то бюджетах крупных компаний. Хочется спросить: а от каких бюджетов питаются те, кто пишет клевету? Или почему эти крупные компании не доверяют свои средства вам или тем, кто занимает различные должности?

Почему-то не видно желания бывших губернаторов, олигархов участвовать в благотворительности. Например, Ипатов, человек, скажем прямо, не бедный. Никто не пишет о том, сколько им получено коммерческих доходов. Хотя, думаю, мимо него ни один рубль не прокатится. А где же благотворительность? Или Аксененко, или другие персоны? Вы же их знаете, почему не пишете о них?

Так вот, благотворительность — это состояние души. Не каждый на это способен. Знаю это лично и не раз видел обратное. Точно знаю и другое, почему идет критика в сторону Володина. Чем масштабней человек, чем больше решает проблем людей как депутат, федеральный политик, тем больше вызывает критики. И критика эта — от сторонников того, против чего выступает спикер. А он выступает против воровства, неэффективности управления, бюрократии, других негативных явлений. Замечу, им недовольны не только оппозиционеры. Бывает, и другие исподтишка так баламутят, что у самих голова с катушек летит. Потому что их злит положительное отношение жителей к нашему депутату. Народному человеку, который привлекает в область важные для людей проекты и финансирование. А он этим и живет, этому радуется, и готов всегда людям помогать, — написал Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU