В Калининске пьяная женщина вонзила нож в своего пожилого возлюбленного
В Калининске сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемую в причинении тяжкого вреда здоровью своему сожителю.
Как рассказали «КП-Саратов» в Росгвардии Саратовской области, днем 14 мая в отдел поступил сигнал, что из частных домов на улице Ленина слышны крики о помощи.
На место выехал наряд в составе прапорщика Александра Тимралиева и старшего сержанта Сергея Дмитриева. Они задержали 48-летнюю пьяную женщину, которая призналась, что вонзила нож в своего 60-летнего возлюбленного.
Потерпевшему оказали помощь и передали бригаде «скорой», а злоумышленницу задержали и поместили под стражу.
С места событий правоохранители изъяли нож со следами крови.
ИСТОЧНИК KP.RU