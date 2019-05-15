В Калининске пьяная женщина вонзила нож в своего пожилого возлюбленного

15 Май 16:29 2019-05-16T08:38:43+03:00

На нее завели уголовное дело

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В Калининске сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемую в причинении тяжкого вреда здоровью своему сожителю.

Как рассказали «КП-Саратов» в Росгвардии Саратовской области, днем 14 мая в отдел поступил сигнал, что из частных домов на улице Ленина слышны крики о помощи.

На место выехал наряд в составе прапорщика Александра Тимралиева и старшего сержанта Сергея Дмитриева. Они задержали 48-летнюю пьяную женщину, которая призналась, что вонзила нож в своего 60-летнего возлюбленного.

Потерпевшему оказали помощь и передали бригаде «скорой», а злоумышленницу задержали и поместили под стражу.

С места событий правоохранители изъяли нож со следами крови.

ИСТОЧНИК KP.RU